Dueña de una belleza indiscutible, la China Suárez (24) no le teme a mostrarse en pleno tratamiento para lucir espléndida y compartir con sus seguidores sus secretos de belleza... ¡y los resultados a la vista!"Do not disturb (No molestar)", escribió la joven actriz en su cuenta personal de Instagram junto a una postal en blanco y negro en la que se la ve sentada en un sillón, relajada y con una toalla en la cabeza, mientras se realiza una belleza facial.De esta manera, la bella rubia se sumó a la lista de famosas que comparte sus tips para cuidar su piel y estar preparada para todos los personajes que le tocan encarnar en los diferentes proyectos que se le presentan.