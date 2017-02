En Chile estalló la polémica contra Cecilia Bolocco por la foto con una mucama

La ex de Carlos Menem, Cecilia Bolocco, subió una foto a las redes con una empleada domestica usando su típico delantal y en Chile estalló la polémica.



"Con la reina de Chile", escribió junto a la foto, Erica Lisboa y le llovieron las críticas: "Sácale el delantal", "No me gustó la foto. Sácale el delantal, es ser humano igual a tod@s. Por qué hacer diferencia", escribieron dos usuarios de la red social.



La ley en Chile dice que en público no tiene obligación de usar el uniforme, que es del ámbito privado, ella defendió su uso: "Si no te gustó mi foto, ¡simplemente no la mires! Soy un ser humano orgulloso de mi delantal.



Para sumar a la polémica, Lisboa aclaró que ella no trabaja para Bolocco.



En su Instagram Erica Lisboa se define como cocinera aficionada y asesora del Hogar."Orgullosa de mi Uniforme o Delantal..", aclara.



"Mi mamá fue jefa de una panadería en La Reina y cuando había reunión de apoderados en mi colegio ella iba con su delantal, orgullosa de ser un aporte en el sustento del hogar", relató una usuaria en Twitter. "Te felicito por amar lo que haces. ¡Eso es admirable!", señaló otra.



"El problema lo hacen las personas clasistas y discriminadoras porque, si Cecilia estuviera con un doctor en la foto, nadie le diría: 'Ay, qué atroz, por qué no se saca el delantal ese doctor'", opinó una tercera usuaria.