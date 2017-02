Michael Bublé presentó su primer video desde la operación de su hijo Noah

Michael Bublé puso su carrera en pausa al enterarse de que su hijo mayor, Noah, tenía cáncer. Durante tres meses tanto él como su mujer, Luisana Lopilato , estuvieron abocados al pequeño. A días de que se conociera la feliz noticia de que el pequeño había respondido bien al tratamiento y había sido operado con éxito del tumor que le habían identificado en el hígado, el cantante canadiense volvió al trabajo.El ganador de 4 premios Grammy lanzó el video oficial de "I Believe In You", uno de los nuevos temas de Nobody but Me, el disco que fue lanzado en octubre y que no pudo promocionar por la enfermedad de su hijo.Dirigido por el bailarín, coreógrafo y músico Derek Hough, el material visual cuenta la historia de dos niños que se enamoran y logran permanecer juntos hasta la vejez. Con imágenes emotivas que hablan del paso del tiempo y de la permanencia del amor, Bublé conmueve con una frase simple ("yo creo en vos").