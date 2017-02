Julián Serrano estará en el Bailando por un Sueño

Julián Serrano, de 23 años, oriundo de la capital provincial, es una de las figuras confirmadas para participar del programa televisivo Bailando por un sueño, que conduce Marcelo Tinelli.



El periodista de espectáculos, Ángel de Brito, quien ha integrado el jurado del Bailando, confirmó la participación de Julián Serrano y adelantó algunas de las figuras que ya ratificaron que serán parte del Bailando este año. Entre ellas están Flor Vigna, El Polaco, Melina Lezcano, Naiara Awada y Jimena Barón, indicó EL DIARIO.



Serrano se hizo conocido por sus videos caseros subidos a Youtube. Actualmente, Julián integra el elenco de "Quiero vivir a tu lado", la nueva novela de Polka, protagonizada por Florencia Peña, Mike Amigorena, Paola Krum y Alberto Ajaka.



En su cuenta de Twitter, el joven actor promociona la tira, publicando fotos de las grabaciones.



En declaraciones a la prensa, Serrano comentó: "Estuve viendo las escenas que vienen y me siento más identificado que nunca con mi personaje, me gusta, está bueno. Además me siento muy cómodo con la comedia, me gusta el género".



Julián agregó: "Estoy muy contento, se van a sentir identificados con muchos personajes como nos pasa a nosotros que ya nos reímos al verlos, no se la pierdan y espero que mis seguidores me hagan TT en Twitter todas las noches".



Serrano también contó sobre el proyecto de su libro: "Estaba escribiendo re inspirado pero ahora hice una pausa. Soy muy quisquilloso con mis contenidos. Siempre me gustó, por ejemplo, ver a YouTube como un hobbie y estaba negado a verlo como mi trabajo. El libro describe internet y mis inicios, tampoco es que soy un Premio Nobel pero si hay algo que sé es que leí algunos libros como El Secreto o Conversaciones con Dios y yo tengo esa mentalidad. Tengo como el chip de la autoayuda o de esos libros superadores y la idea era que trate un poco de eso, pero por ahora está en pausa".