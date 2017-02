María del Mar y Lucas Velasco, una pareja "fogosa" y "romántica"

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

La relación entre María del Mar y Lucas Velasco sorprendió al mundo del espectáculo y fue la primera relación a la que la modelo abrió su corazón tras el divorcio con Matías Alé. Producción de fotos hot de por medio, ambos hablaron sobre cómo fue su primer encuentro en la intimidad y cómo llevan adelante el inesperado romance.





"Nos empezamos a conocer. Nos gustamos. Hubo química y las razones por las cuáles tuvimos nuestra primera cita entre cuatro paredes son más sencillas de lo que la gente se puede imaginar...", indicó María del Mar a revista Caras, mientras Velasco agregó: "Fue una noche rara; ella es súper tímida, hablaba poco, yo hablaba y me respondía solo".







En cuanto a las fotos, Velasco aclaró: "No somos sólo pura pasión. Somos como una bachata, pasión y fuego pero con mucho romance. La verdad es que las fotos son increíbles, las hicimos para una firma top. Es una campaña que realizamos para el exterior".





Por otro lado, indicaron que todavía no conviven de manera oficial porque no quieren quemar etapas: "Ahora está viviendo en mi casa de Belgrano y convivimos pero no es definitivo. La historia es así. Yo me iba a hacer temporada a Mar del Plata con la obra "El Canasto" pero después de lo que todos saben que sucedió (falleció Santiago Vazquez, uno de sus protagonistas), la obra se suspendió. Nos íbamos a ir los dos a 'Mardel' ya que a ella se le vencía el contrato de alquiler en Capital y mientras estábamos allá iba a buscar su casa, pero todo quedó en la nada".







Sobre la "convivencia", indicó: "Nos llevamos perfecto, al punto que yo creo que no se va más... (Risas). Ella es un amor de mujer. Cocina, me ayuda a limpiar y a ordenar la casa... Colabora en todo. Yo me hago el "gil"... Así, a lo mejor, se termina quedando...".