Fotos hot de una de las participantes del reality "Despedida de solteros"

El sueño de tener un gran casamiento, una fiesta enorme y una luna de miel en un destino paradisiaco, fue el motivo que llevó a Karen Castillini (28) a entrar a la casa de Despedida de solteros junto a su novio, Damián Bravo (27). La chica, en pareja desde hace 4 años y madre de una hija de 12 años, fruto de una relación anterior, se robó la atención de todos gracias a su lomazo y a su fuerte personalidad.Bailarina de profesión, no es la primera vez que Karen aparece en la tele. Sus súper curvas y sus sensuales movimientos los desplegó como parte del staff de bailarinas de Pasión de sábado, el lugar donde conquistó a miles. . . y hasta a uno famoso. La morocha confesó en 2015 (cuando era rubia) que Ariel Diwan le insistía por WhatsAppp para salir con ella: "En el primer mensaje que recibí me decía: "Te soy sincero, me muero cuando te veo bailar en Pasión de sábado". Y desde ese día no para de escribirme", contó tiempo atrás.Participó en programas como en Noti Campi, trabaja como profesora de danzas, es promotora e incluso fue modelo del videoclip de Tartaros, la banda de cumbia pop en la que canta su novio. Y por supuesto, su cuenta de Instagram es un fuego.