Barby Franco posó muy sensual: "Soy una chica que arriesga"

Su crianza fue humilde, rozando los límites de la necesidad y las carencias en las estrechas callejuelas y los malolientes pasillos de la Villa 31. Pero los años le dieron revancha a Barby Franco (25), y hoy integra el espectáculo más taquillero del país, Mahatma, en el Teatro Luxor, de Villa Carlos Paz. En pareja con Fernando Burlando, una espontaneidad risueña y picaresca define sus respuestas."No caigo dónde estoy. ¡Es increíble! Todo es mega: desde las pantallas hasta el trato que recibo, que es impresionante. El show no tiene nada que envidiarle a Las Vegas. Es un espectáculo para toda la familia porque hay de todo y para todos los gustos. Humor, acrobacia, baile, destreza, músicos en vivo, entre otros atractivos. Cuando Flavio me dijo que iba a hacer un cuadro en una cuerda india me quedé pensando, planeando cómo iba a hacer. Venimos trabajando hace muchos meses y me di cuenta de que la altura me fascina. Nunca tuve miedo de nada, disfruto todo siempre. Mi personalidad es así. Arranco como si nada. Arriesgo siempre y me encanta".-Cuando termines con el espectáculo, ¿vas a seguir alguna disciplina como la que hacés sobre el escenario, ya que te gustó tanto?-Sí, volaremos por el mundo con Burlando. . . ja, ja. Fuera de broma, haré lo que diga Flavio. El quiere que empiece a tomar clases de acrobacia. El otro día me dijo eso. Así que más que seguro voy a tomar clases de aéreo, que me encanta. El espectáculo sigue en Buenos Aires. Tenemos Mahatma para rato. Y ojalá tengamos Flavio Mendoza para rato. Me dio un lugar privilegiado y conocí a un ser maravilloso.-Compartís plaza teatral con Ailén Bechara. ¿Te fue a ver o vos la fuiste a ver a ella?-No tengo idea qué hace, pero este espectáculo está al nivel de los mejores del mundo.-¿Y dónde trabaja ella, en la comedia Sálvese quien pueda?-Ni idea, ja, ja, ja, ja-Ustedes arrancaron juntas en tele, en un programa de Guido Kaczka. ¿Qué pasó tan grave que ahora ni se registran?-Uno va tomando decisiones, y esta es la mía.-Entonces, ¿no te interesa en lo más mínimo lo que le pase ni que se acerque?-¡No me interesa! Y no sé si vino a ver el megashow. Sé que vino Flor de la Ve, pero ella ni idea.-Fuiste testigo del comienzo del gran escándalo del verano entre Charlotte Caniggia y Loan, en la fiesta de Año Nuevo en tu mansión frente al lago. Esa noche tuvieron una discusión frente a todos e involucraron al Polaco.-Ja, ja, ja, ja, sí, un papelón. Siempre hacemos fiesta en casa y es la primera vez que tuvimos este percance. Nunca pensé que iba a pasar eso. Más que nada porque el Polaco es compañero de elenco de ella. Y es amigo nuestro. Sé que son chicos, pero tampoco habilitaba hacer terrible escena.-Con lo que viste esa noche, imaginabas que iban a terminar separados.-¿¿¿Se separaron??? ¡Mmmmm! ¡No creo, eh! Ella está realmente enamorada de él. Siento que es una relación de idas y de vueltas. Tal vez, por miedo a la familia de ella, pueden distanciarse, pero van a volver.-¿Charlotte y Loan tenían una relación enferma?-Nooo. No es enferma. Por lo que vi, no. Tienen buen diálogo.-Hablemos de vos. ¿Es cierto que te cuesta subirte a los autos de alta gama que compra Burlando?-¡Sííí! No me gusta. De hecho, a la Ferrari me subí dos veces en un año y medio. Lo sufro mucho. Le tengo miedo y no me banco el ruido. ¡No me gusta!-¿Con qué otras cosas del glamour y la vida de quien pertenece a la alta sociedad no te llevás bien? Fuiste a la psicóloga para aceptar muchas cosas.-Sí, es cierto que fui a la psicóloga. Partiendo de la base de que nunca pensé que me iba a enamorar de un hombre más grande que yo. Me costó muchísimo, al principio, ser la "jefa" de mucha gente, del personal que tenemos en casa. Ser la "jefa" de petiseros, empleadas, jardinero, electricista, decoradora. Pero por suerte hoy en día la voy piloteando. Mi vida no está dividida por clases sociales. Siempre fui feliz en el lugar en donde me tocaba estar. Y me adapto súper bien en todos lados, por suerte.-Wanda Nara se muestra todo el tiempo en redes sociales con autos, carteras caras y demás. ¿Cómo ves lo que hace?-Mmmmm. . . la amo. Me súper divierte. Pero si lo hago yo no me sentiría cómoda.-¿A Burlando y a vos les gustaría tener revancha en Bailando por un sueño? El año pasado su participación quedó limitada por un problema físico.-¡La voy a tener! Y el que se merece revancha es Burlando. Él se rompió la pierna y no pudimos continuar.-¿Quién y cómo sos, Barby?-Soy una chica que arriesga sin saber qué va a pasar y que rompe con todas las estructuras.-¿Sos una rebelde con causa?-¡Soy rebelde! Rebelde Way, ja, ja-¿Qué es lo más divertido del cotidiano con Burlando?-Todo es divertido con él. Morimos de risa siempre. Hasta jugamos a las cosquillas.-¿Cómo son las peleas entre ustedes? ¿Quién suele ganar la pulseada?-Las peleas son muy difíciles porque Burlando es muy inteligente. Tenga razón o no siempre tiene una respuesta que te hace dudar sobre la realidad. Pero la pulseada la gano yo porque soy mujer.-Iban a buscar un bebé en marzo pero vas a continuar con Mahatma. ¿Qué va a pasar?-Sí, la idea era arrancar la búsqueda en marzo. Pero ahora no sé. . .-Se dijo varias veces que se casarían, pero no se concretó. ¿Ya perdiste las esperanzas de tener una boda?-Si vamos así, sí. No, mentira. Supuestamente nos casamos el año que viene, pero veremos. El tiempo lo dirá.