Isabel Macedo reveló detalles del accidente en que murió su perrita

La historia que vincula a Isabel Macedo con la perra Cholita es emotiva. La pequeña se apareció un día en el set de filmación de Amar después de Amar, la novela que protagoniza en Telefe. Al verla tiritando de frío, con pulgas y garrapatas, decidió hacerse cargo de ella y lo adoptó.Sin embargo, poco tiempo después, a fines de enero, sorprendió al contar que Cholita había muerto. "Me destrozó el alma", contó la actriz. Pero dejó abiertas las puertas del misterio al no contar los motivos de semejante noticia.Este lunes realizó una nueva publicación en su cuenta en Instagram, desnudando los motivos de la muerte de Cholita. Según su testimonio, se trató de un accidente con un auto: "Perdón si antes no podía explicar. Estaba esperando que se me pase la bronca. Viendo que ya pasaron 17 días y la bronca no se va, comparto con ustedes que mi Cholita tuvo un accidente"."Un hombre iba en su auto y todos mis perros corren al lado de los autos. Se cruzó Milo (el Golden) y para no pisarlo pegó un volantazo y no vio que mi Cholita iba del otro lado del auto. Entiendo que fue un accidente, que no lo hizo queriendo. Pero igual. La bronca que tengo! Solo trato de pensar en cómo corrías feliz cuando nos veías. Como si supieras que yo te había sacado de ese lugar en donde te encontré en Escobar. Movías tanto la cola que parecía que ibas a salir volando", contó la actriz.