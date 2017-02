Barbie Vélez sorprendió con un piercing en la nariz

Me rehuso a sacármelo ?? Una foto publicada por Barbie Pucheta (@barbiepucheta) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 4:27 PST

En los últimos días se confirmó lo que era un secreto a voces: el romance entre Federico Bal y Laura Fernández. Esto le da la derecha a Bárbara Vélez, quien se cansó de decir que entre su ex y la bailarina había una historia de amor y que había empezado mientras Fede estaba con ella.Intentando dar vuelta la página, ya en otro momento de su vida, Vélez apuesta al cambio. Con la intención de demostrar que ese asunto que la tuvo tan traumada ya no la afecta, se ocupa de ella y de su estética. Busca realizarse algo nuevo, pero no sabe qué. Por eso, busca ayuda entre sus fans.La morocha se colocó un piercing de fantasía en la nariz, para que sus seguidores opinen y sacar conclusiones a futuro. En poco tiempo, la imagen luciendo el nuevo look cosechó miles aprobaciones. De todas maneras, si llegara a llevar adelante este paso, antes debería contar con la aprobación de su abuela, quien no es muy adepta a estas cosas raras. "Abuela, quédate tranquila que es un arito de mentira", aclaró la nieta.