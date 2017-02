Fotos utra hot de Flor Zaccanti: Cuánto dinero le ofrecieron por sexo

???...Under the sea darling it's better down where it's wetter take it from me... ??? soy la sirenota jajaja ?? Bikini @vcp.moda #gopro Una foto publicada por Flor Zaccanti (@florzaccanti) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 2:30 PST

???? Remera @naifconnection Short @malarealjeans Una foto publicada por Flor Zaccanti (@florzaccanti) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 10:58 PST

???????? #liberaelverano @luzdemaroficial Una foto publicada por Flor Zaccanti (@florzaccanti) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 12:41 PST

Un poco de lo que fue la produ para @lijasdoblea ph @elvascoph La otra foto me la borraron ?? Calendario 2017 Una foto publicada por Flor Zaccanti (@florzaccanti) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 9:19 PST

?...Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta... ? en la foto las tres mujeres de la casa... @giuzaccanti #liberaelverano bikini @luzdemaroficial Una foto publicada por Flor Zaccanti (@florzaccanti) el 20 de Ene de 2017 a la(s) 6:28 PST

Ya te extraño mi carlos paz.... QUIERO VOLVER YA!!! ?? Bikini reversible @luzdemaroficial #liberaelverano Una foto publicada por Flor Zaccanti (@florzaccanti) el 19 de Ene de 2017 a la(s) 7:45 PST

Otro dia mas... HELLO???? Body @naifconnection Una foto publicada por Flor Zaccanti (@florzaccanti) el 15 de Ene de 2017 a la(s) 8:40 PST

Relajar y no pensar en nada de nada... ni en esta foto jajaja ni ganas de ponerle un filtro jaja ?? necesito vacaciones de las vacaciones.... Bikini de @pupaokk @caro_giannini Una foto publicada por Flor Zaccanti (@florzaccanti) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 10:15 PST

Veranooo veranooo!!! Nada mejor que arrancar el año con gente que hace bien!!! ?????????? Malla enteriza @brusellas Lentes @abs_lunettes @cocoperez_ Una foto publicada por Flor Zaccanti (@florzaccanti) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 10:58 PST

Buen dia!!! Les dejo algo de la produccion que hice para @revista_paparazzi gracias @lucianaelbusto y @vcp.moda ???? Ph @diegoomarpics Una foto publicada por Flor Zaccanti (@florzaccanti) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 7:58 PST

Hermoso dia!!! Feliz de poder estar en mi casa,con mi familia en donde creci!!! Mi bikini no puede mas de bomba y es reversible de @luzdemaroficial #liberaelverano ???????? Fotito sacada por la mas linda de todas @giuzaccanti Una foto publicada por Flor Zaccanti (@florzaccanti) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 10:20 PST

La hija del rústico defensor de Racing, Cosme Zacantti, aprovecha el verano para mantener intactos a sus seguidores.Florencia Zaccanti, quien está lejos de los romances, en su soltería sube fotos a Intagram que sus seguidores no demoran en llenarla de piropos.Luego de su paso por Gran Hermano, el cuerpo de esta mujer súper sexy se convirtió en uno de los más deseados por los hombres. Tras haber probado haciendo temporada en Mar del Plata, este verano Florencia Zaccanti (27) optó por quedarse en Buenos Aires y probar suerte por otros caminos también dentro de los medios. Con una figura totalmente renovada, la simpática morocha, sin pelos en la lengua y con el humor que la caracteriza, se animó a hablar de todo y de todos.-¿Cómo es la vida post Gran Hermano?-La vida post Gran Hermano es linda. Te abre muchas puertas buenas para permanecer en el medio. A mí me súper sirvió. Pensar que estuve de reemplazo en la Casa y me sirvió un montón.-Cambiaste mucho tu físico del año pasado a este, e incluso se te ve bastante delgada?-Estuve con una dieta estricta, que se llama PronoKal. Y cambié totalmente la forma de alimentarme. Me enseñaron a comer, y además arranqué con el gimnasio, que me hace súper bien. Dejé el alcohol, que eso me ayudó mucho más todavía. Y hoy me siento súper bien.-¿Cuánto bajaste?-Bajé 8 kilos, y fue todo un proceso. Cambié totalmente mi estilo de vida y el cambio me hizo sentirme rara porque, por ejemplo, ahora quiero estar sola.-Este verano decidiste no hacer temporada. ¿Hacia dónde apuntás tu carrera?-Yo siempre quise dedicarme al periodismo deportivo, mi idea es apuntar a eso y retomar mis estudios el año que viene. La temporada está dura para las obras que no son conocidas, que encima terminan muy tarde, y eso me impediría retomar mis estudios. Aparte, es el primer verano desde que terminé el secundario que estoy libre. Siempre trabajé y creo que me va a hacer bien disfrutar un verano como se debe.-Sos muy sexy y llamativa. ¿Eso hace que te lleves mejor con los hombres y despiertes la envidia de las mujeres?-Sí, a veces me pasa. Yo soy muy de llevarme bien con los hombres, y con las chicas en primera instancia no tanto, pero cuando me conocen se sorprenden. Porque me juzgan rápido y después se dan cuenta de que estaban equivocadas, je, je. Pero no voy a mentir? ¡alguna loca me cruzo! Pocas, pero locas al fin.-¿Vivís sola?-Vivo sola hace cuatro años. Soy medio despelote, pero me encanta. ¡Amo cocinar! Así que la cocina es sagrada. Es lo que más cuido. Mi cuarto está lleno de ropa, pero intento que se mantenga ordenado. ¡Ni loca me vas a ver ordenando por colores o esas cosas! Nunca hago la cama, sólo para ocasiones especiales. De hecho, mi mamá siempre me retaba porque no hacía nunca la cama.-¿Te han ofrecido dinero por sexo?-Sí, 2000 dólares y ¡no podía creerlo! Saqué la cuenta, era mucha plata. . . pero no. No acepté. Elijo mi vida tranquila, sin esas cosas. Seguiré usando mis hermosos canjes, que son lo mejor y pagando fuera de término las expensas.-¿Estás en pareja?-Estoy bien, no tengo novio, pero mi corazón le pertenece a alguien. Re cursi, ¿no? Pero, por ahora, novio no. Estoy súper bien. Ya hace mucho tiempo que estoy sola y ya olvidé qué es esa palabra, novio.-Te mostraste siempre como una chica muy sexual. ¿Qué promedio de "acción" necesitás para mantener esa sonrisa?-¿Semanal? Mmm, no tengo un número. Creo que si encontrás a alguien que te guste no importa la cantidad de veces. Hay ocasiones en las que con uno solo basta, y otras recién con catorce, je, je, je. ¡Me amoldo!, y si no tengo no me desespero.-¿Qué tiene que tener un hombre para que te agrade?-Me gusta que me cuide, que sea caballero. No soy de fijarme en lo físico, soy más bien de la química al hablar. El perfume- ¡Dios!, es mi punto. Y me seduce mucho más un hombre maduro. Son pocos pero existen.-¿Qué rubro de famosos son los que más te buscan?-Los deportistas me buscaban antes. Ahora tengo de todo, je, je. Todos los rubros me han buscado, pero actores no tanto.-En la intimidad, ¿preferís indumentaria tranqui o sos de usar lencería sexy o disfraces?-Siempre tranquila en la intimidad, pero si amerita la cita y la ocasión, me encanta usar ropa interior sexy. Pero no siempre, si no después aburre.-¿Sos de usar las redes sociales?-Uso muchísimo las redes sociales porque son un arma de trabajo, me copa lo que se genera-¿Con qué famoso te gustaría estar?-Me parece hermoso Maluma.-¿Qué opina tu familia en cuanto a que expongas tanto tu vida íntima o hables de sexo en los medios?-Mis papás están curados de espanto. Ellos me conocen y saben realmente quién soy. Saben que mucho es un juego y que este medio es así. Siempre me bancan en todas.