Emotivo mensaje de Buble y Lopilato tras la mejoría de su hijo Noah

Primero fueron los familiares de Luisana Lopilato quienes deslizaron ante la prensa una importante mejoría del pequeño Noah Buble en su tratamiento contra el cáncer de hígado.Ahora, en tanto, el propio cantante emitió un comunicado en su cuenta de Facebook hablando en nombre de él y de su mujer, Luisana Lopilato, confirmando que su hijo de 3 años ha superado positivamente las dos etapas de quimioterapia y una operación para extirpar el tumor."Estamos muy agradecidos de informar que nuestro hijo Noah ha estado progresando bien durante su tratamiento y los médicos son muy optimistas sobre el futuro de nuestro niño. Él ha sido valiente en todo y seguimos inspirados por su coraje. Damos gracias a Dios por la fuerza que nos ha dado a todos. Nuestra gratitud a sus médicos y cuidadores no se puede poner en palabras", dice el comunicado."Nos gustaría dar las gracias a las miles de personas que han enviado sus oraciones y buenos deseos para nosotros. Mientras continuamos con este viaje, nos consoló enormemente todo su apoyo y amor", concluye el mensaje.Como era de esperarse, el posteo tuvo gran repercusión con miles de comentarios y clics en los "me gusta" y "me encanta" de esa red social.