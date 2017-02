El Polaco habló de su romance con Silvina Luna

Ezequiel Cwirkaluk tiene 29 años y en los últimos meses dejó de ser conocido en el ambiente de la cumbia para ser un artista popular en todo el país, tras su gran participación en el Bailando por un Sueño 2016, donde llegó a la final.



Nadie lo llama por su nombre. Para todos es simplemente "El Polaco". Y tras las idas y vueltas con Valeria Aquino, la mamá de su hija Alma, de tres años, parece haber encontrado un amor inesperado en su primera temporada teatral en Carlos Paz.



"No pensaba en conocer a una chica; simplemente quería divertirme y vivir mi vida. Pero se cruzó Silvina y todo cambió. Soy re enamoradizo y noviero. Soy un enamoradizo zarpado", señaló a la revista Pronto.



La actriz rosarina, surgida de uno de los primeros Gran Hermano, tiene 36 años (siete más que él), algo que El Polaco no ve como un problema. "Es la primera vez en mi vida que estoy con una chica más grande que yo. Está bueno. Nos llevamos bien, nos cagamos de risa juntos", contó.



Cuando el periodista le consultó si encontró el amor, el cantante respondió: "Uy, ¡qué pregunta! Estoy bien, sí. La estoy conociendo a Silvi y estoy muy contento. Hacía bastante que no conocía una mujer. Es la primera vez que pienso en volver a apostar de nuevo al amor".



A pesar de todo, El Polaco no quiere poner títulos a la relación. "Esto es muy reciente, nos estamos recién conociendo". ¿Qué lo conquistó de Silvina? "Me atrapó que ella es una mina muy sencilla. Es muy parecida a mí. Sil es re de barrio y con unos principios terribles. Es muy madura. No es una nenita, es una chica grande", afirmó.



Respecto a la foto de ellos juntos que subió a su cuenta de Instagram, pero luego eliminó, el Polaco no fue tan claro. "No sé qué paso en mi cuenta, se me borró. Si la subí, por algo fue. Ya está, es así", contestó. Sin embargo, reconoció que quiere actuar con prudencia. "Soy una persona muy respetuosa de toda la gente que me rodea y no quiero ahondar en eso. Ya va a llegar el momento para todos. Esto es paso a paso", finalizó.