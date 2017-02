Derrocha sensualidad, pero confiesa que no le gusta bañarse

Disfrutando el lunes. Hoy entrega de premios #lavoz #villacarlospaz @pupaokk ? Una foto publicada por Noelia Marzol (@noeliamarzolok) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 12:00 PST

Noelia Marzol prefiere andar desarreglada por la vida. Al punto de no bañarse. "Soy más Noelio que Noelia. Amo estar en patas, despeinada y sin maquillaje. Hay veces que hasta que llego al extremo de no querer bañarme", confesó Marzol, según publicó el portal Diario Veloz, y aseguró que todavía conserva el alma de "chica de barrio", ya que se crió en Iriarte, al noroeste de la provincia de Buenos Aires."Trato de no perder lo que hacía cuando era chica, que vivía jugando al fútbol, haciendo asados debajo de la lluvia y ordeñando vacas", sumó, al mismo tiempo que explicó cómo lleva su pueblito a todas partes."Me siento una gaucha. No me cuido con las comidas aunque tengo una huerta propia en casa y como algunas cosas de ahí", describió.Marzol forma parte del elenco de Los Corruptelli, comedia dirigida por José María Muscari que se presenta en Villa Carlos Paza. Allí, está viviendo uno de sus mejores veranos entre deportes acuáticos en el río y salidas con su elenco.