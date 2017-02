Federico Luppi preocupado: "No llego a fin de mes"

Foto 1/2 Foto 2/2

El actor Federico Luppi habló de la actualidad económica del país en una entrevista y sostuvo: "Llego con lo justo, lo digo con honestidad". El reconocido actor hizo esta confesión y se convirtió en tendencia en Twitter y noticia por la picante declaración de la actualidad del país.



En una entrevista radial habló de la situación de la Argentina y su difícil momento económico. "No me alcanza la guita para llegar a fin de mes", aseguró Luppi. "Por primera vez en mi vida me angustia, si llego, llego con lo justo, lo digo con honestidad. El fin de mes es una especie de crisis conceptual angustiosa", agregó.



Y cerró: "Estoy decepcionado, amargado, tristón, solitario y todos los días intento con muy poca gente hablar de política. Siento que digo cosas que no cuajan en el corazón de los demás". El actor de 80 años que siempre expresó su acercamiento al kirchnerismo, comentó además acerca de su regreso al teatro con "Las últimas lunas" de Furio Bordon aunque se convirtió en noticia su declaración picante sobre la economía del país.