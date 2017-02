Flavia Palmiero impactó con sus fotos y video desde la playa

Volvamos a @becoolcenter después de las vacaciones !???????? Un vídeo publicado por Flavia A Palmiero (@flapalmiero) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 9:46 PST

"Vamos a la playa", escribió hace algunos días Flavia Palmiero como epígrafe de una sugerente fotografía en la que se ve el mar de fondo. A esa publicación le siguieron nuevas imágenes que demuestran que, a los 50 años, quien fue la reina de los bajitos argentinos continúa arrancando suspiros.Actualmente está en pareja con Luis Scalella, un reconocido productor cinematográfico. Hace un tiempo aseguró que no es celosa: "Soy a veces de sentirme posesiva pero de mis afectos, de mis amigos, de mi familia, de mis afectos. Debería ser más celosa pero no lo soy".Además, reveló los secretos para mantener la silueta: "Me mantengo, no tengo cirugías. Mis tres secretos son tomar jugo de limón con agua tibia a la mañana, siempre me lavo bien la cara antes de dormir y tomar mucha agua. No es de hoy, siempre fui sana, nunca tomé, no tuve noche y tengo una familia que tiene muy buena genética. Hago gimnasia cuando tengo tiempo. También algún centro de estética, todo eso es importante hacerlo".