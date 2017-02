Laurita Fernández pasó la noche con Fede Bal: "Me hago cargo"

Aparecieron imágenes en las que se ve a Laurita Fernández salir del departamento de Fede Bal, junto al actor. El encuentro comenzó el lunes a la tarde y terminó el martes al mediodía cuando ella lo llevó a Aeroparque para que volviera a Córdoba, donde está haciendo temporada.Consultada sobre esa filmación que los muestra juntos, la bailarina admitió que pasó algo entre ellos. "No hay ningún romance, es lo que vieron, ni más ni menos. Pero sí quiero aclarar que lo que pasó sucedió ahora y no hace un año. Si hace un año no apareció ni una imagen y ahora sí es porque pasó ahora, y yo me hago cargo, no tengo problema", se excusó Laurita en Los Ángeles de la Mañana.Barbie Vélez acusó en varias oportunidades a la bailarina de haberse acostado con el actor cuando ella todavía estaba de novia con el hijo de Carmen Barbieri.