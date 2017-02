Solterita y sin apuro: "Hace casi un año que no estoy en pareja"

#Risoterapia #final #obra #red #womanblack Una foto publicada por belufrancese (@belufrancese) el 26 de Ene de 2017 a la(s) 10:24 PST

Como si estuviera en un convento. Paz, tranquilidad, naturaleza viva, verde, mucha concentración. ¿Una suerte de retiro espiritual? Así suelen transcurrir sus días en la casaquinta que habita en San Rafael, Mendoza. Luego, con las primeras sombras de la noche, se dirige al teatro Roma para realizar una comedia junto a Matías Alé, y más tarde, en horario de trasnoche, forma parte de un varieté creado por Álvaro Navia. Cartón lleno para la inefable Belén Francese."Estamos haciendo teatro en una temporada compleja, en una localidad donde no tenemos competencia. Abrimos caminos para que se instalen, en el futuro, otras obras. Nuestro productor es un visionario y se adelantó a todo", destacó Francese en el comienzo de la charla con DiarioShow.com. Fue muy rotundo el cambio de perfil de la bella rubia, ante lo cual ella dijo que "empecé de manera explosiva en la cuestión mediática, pero ahora quiero ir por otros caminos. Me quiero perfeccionar como actriz y comediante".Sobre la salud de su compañero Matías Alé, opinó que "lo encuentro feliz y bien protegido por su familia. Sigue tomando su medicación y controlado una vez por semana por un psiquiatra".Casi como una declaración de principios, Francese destacó: "Estoy rodeada de árboles, hermosos paisajes y me encanta conectarme conmigo misma. Desde hace casi un año que no estoy en pareja. Me encuentro muy bien soltera. Para volver a tener un vínculo me debo sentir bien con esa persona. Estar "por estar" con alguien, a mi modo de ver las cosas, no sirve y me resulta bastante incómodo", confesó. A lo que agregó: "No tengo dudas de que la infidelidad es para mí motivo de ruptura en un vínculo sentimental. Soy muy fiel a mis convicciones, me considero leal y honesta".Como se recordará, Belén visitó hace poco tiempo a una religiosa que es prima suya, lo que tuvo gran repercusión mediática. Ahora visitará a sus otras dos primas, también monjas de una conocida congregación religiosa de San Rafael."Ser auténtica me hace muy feliz. Si bien realizo varios personajes en un escenario, los que me conocen en la vida real saben que no tengo doble faz. Esto me ha generado una buena comunicación con mis allegados", señala.¿Cuántas Belén Francese coexisten? "Muchas. La persona, la actriz, la poetisa y a la que le gusta jugar con la sensualidad en las redes sociales", asegura.