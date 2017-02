"Soy muy fogosa y cariñosa", aseguró Magalí Mora y mostró su lomazo

Foto 1/8 Crédito: Ciudad.com Foto 2/8 Crédito: Ciudad.com Foto 3/8 Crédito: Ciudad.com Foto 4/8 Crédito: Ciudad.com Foto 5/8 Crédito: Ciudad.com Foto 6/8 Crédito: Ciudad.com Foto 7/8 Crédito: Ciudad.com Foto 8/8 Crédito: Ciudad.com

En un verano "sabático", luego de haber formado parte del efímero elenco de Especialista en señoras junto a Santiago Bal, Magalí Mora evalúa sumarse a Cuatro colas y un funeral en caso de que se reponga durante este año en calle Corrientes. Partidaria de la malla enteriza (súper cavada), como ya lo demostró en otras fotos, la exnovia de Leonardo Fariña sorprendió con su sinceridad ante la pregunta sobre el estado de su corazón: "Sola no estoy. Siempre hay algo. Estoy de novia y muy bien hace como tres años".



-¿Tres años?

-Bueno, entre idas y vueltas, hace dos años que estamos juntos



-¿Tienen una relación abierta?

-No, ¡para nada! Yo soy fiel a él y súper celosa, y él me ama. Así que no hay nada open mind, olvídense.



-¿Sos tan fogosa como te vendés?

-Sí, soy muy fogosa y cariñosa. Esa es mi combinación.



-¿Cómo se llama? ¡Contanos del enigmático galán!



-Prefiero no decir el nombre, no es del medio. Es un empresario de 30 años y en confianza le digo "Gordi", no me gusta decirle por el nombre porque es muy frío. No es que tenga un nombre feo, sino que no quiero contarlo. Lo que sí puedo contar es que nunca se casó ni tiene hijos.



-¿Cómo lo conociste?

-Por amigos en común; es un conocido del barrio, de Ituzaingó. Es empresario, fabrica placas para combatir la humedad en hogares y oficinas.



-¿Tienen planes de convivencia?

-Más adelante, sí.



-¿Te ves casada y con hijos con él?

-Sí, obvio. Yo me re veo mamá, yo soy re familiera. Quiero casarme y tener muchos hijos. Me encantaría ser mámá. Él también comparte el proyecto de vida, a los dos nos gustaría casarnos y ser papás.



-Entonces, ¿qué esperan para consolidar el vínculo? Recién ahora blanqueás el noviazgo

-Esperar un poco más, conocernos mejor. Pasa que tengo casi 25 años y quiero esperar un poquito. Me gustaría ser mamá a los 28 años, me parece que sería una re linda edad. Es algo que si llega, llega, pero me gustaría ser mamá de acá a dos o tres años.



-¿Qué opina de tus producciones de fotos o cuando te involucrás en escándalos?

-Me re banca con las campañas, me acompaña, es un genio, un divino. Por otra parte, desde que estoy de novia con él ya no me meto en problemas. Por eso estoy desaparecida y alejada de los escándalos.