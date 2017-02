Sabrina Garciarena mostró orgullosa pancita de embarazada

Bebe Beni Te AMO ?? (1mes) Una foto publicada por Sabrina Garciarena (@sabrinagarciarena) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 5:23 PST

Durante el 2016, Sabrina Garciarena y Germán Paoloski contaron que estaban buscando un hermanito para León, el primogénito que ya tiene 3 años. "No queremos dejar pasar mucho tiempo, así no se llevan mucha diferencia", contó Paoloski en aquella oportunidad. Con esta premisa, si bien no estaban enfocados, se habían dejado de cuidar, esperando que, más temprano que tarde, llegue el nuevo integrante para completa el hogar.En noviembre comenzó a sobrevolar el rumor y un mes más tarde fueron los mismísimos protagonistas los que contaron con bombos y platillos que esperan otro bebé. "Me sorprendió mucho. No tenía ni idea de que estaba embarazada, vino de sorpresa, pese a que lo estábamos buscando", contó la actriz, que luego agregó que se viene otro varón.Los meses avanzan y Sabrina irradia felicidad y alegría. A esta altura, la pancita se asoma y habla por si sola. Empieza a crecer y con este avance, las emociones están a flor de piel. Ante este estado de plenitud, la mamá muestra con orgullo como el pequeño sigue creciendo dentro suyo. Aun es un misterio el nombre que le pondrán al bebé que nacerá a fines de mayo. La familia lo va a revelar una vez que nazca.Por otra parte, la rubia admitió que, lejos de los celos, León espera con mucha ansiedad a su hermanito. "Él no habla del todo todavía. Dice algunas palabras sueltas, pero nada más. Si embargo ya entiende todo. Me toca la panza, le da besos y le dice muchas cosas lindas"