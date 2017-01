Internaron a la Tota Santillán luego de que su ex lo dejara por la mucama

La Tota Santillán atraviesa un presente muy complicado. La está rompiendo con su obra "La Revistota" en Mar del Plata, pero sufre por dentro al no poder ver a sus dos hijitas: Camila y Mía. Su ex lo denunció por violencia de género y después le confesó que inició un romance con la mucama, con quien vive en la actualidad.



"Hace meses que no puedo verlas. Si supieran cómo las extraño y las necesito... ¿Cuánto más tiene que pasar? Por favor, Dios. Necesito verlas", expresó en su Facebook. Según él, la violencia nunca existió hacia la madre de sus hijos: "Busca destruirme. Estoy viviendo una pesadilla. Ella tiene todo el derecho a estar con su empleada pero no tiene derecho a no dejarme ver a mis hijas. Me pusieron la perimetral sin justificativo porque nadie demostró nada. Es una locura", indicó.



En Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo, La Tota contó su situación y se descompensó. El productor de su obra le recomendó suspender la función pero no quiso. Más tarde se hizo presente en la Clínica Colón y quedó internado. En sus redes dio detalles de lo que le pasó:



"Les quiero agradecer a todos por la preocupación y los mensajes de apoyo recibidos ayer. Me empecé a sentir mal y vino uno de los productores y me dijo si quería suspender la función y le dije que no, porque no podía hacer quedar mal a teatro del Ángel y mis compañeros. Cuando terminé, terminé con 11 de presión y me internaron en la clínica Colón. Estoy esperando que me den el alta y para aquellos que hablan porque la vida es gratis, ojalá nunca les prohíban ver a sus hijos como lo están haciendo conmigo. Hace 5 meses que no las veo. Sólo le pido a Dios, porque en él creo. Cami y Mía, papá las ama".