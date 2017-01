"Estoy hace un mes con mi mejor amigo", que es un millonario

? Una foto publicada por Maria Paz Delgado (@maypidelgado) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 8:16 PST

La pasó bien y explotó la fama que le dio su paso por Gran Hermano 2015, con el soporte que le da tener uno de los lomazos más deseados y envidiados de la Argentina, pero Maypi Delgado (30) sentó cabeza. Hace una semana compartió una foto en Instagram con un Alfonso Greco (33), un empresario millonario vinculado al rubro aeronáutico que estuvo en pareja con otro "avión" con María Luján Telpuk (35).En un diálogo con Ciudad.com, la morocha se animó a confesar lo que quienes la conocen ya era inocultable: "Estoy de novia hace un mes con Alfonso. Es muy loco porque durante años fue mi mejor amigo". Joven apuesto, de perfil bajo y modesto, fue Greco quien dio el primer paso para dejar de ser visto como un hermano para que María Paz lo vea como un hombre: "La realidad es que él me buscó bastante tiempo, , pero yo prefería seguir como amigos? ¡pero ahora estoy súper enamorada de él! Es alguien a quién conozco mucho, somos mejores amigos hace cinco años. Con él y otros chicos salíamos a bailar juntos en Buenos Aires. Se dio de ponernos a salir este verano, nunca antes había pasado algo entre nosotros. Él es hermoso, y muy caballero conmigo, que es lo más importante. Es un divino".La formalización del romance se da luego de un largo período en el que Maypi estuvo en soledad: "Desde que nos distanciamos con el Chino Darín que no salgo con un chico, más que nada por falta de tiempo". Atrás también quedó su affaire con Juan Martín del Potro.Renovada por sus descanso en Mar del Plata, Maypi Delgado además se animó a posar en bikini a orillas del agua para la cámara de Juan Baigorria, el fotógrafo que detecto las curvas de la modelo desde chiquita. Como si fuera poco, la ex GH inició su propio marca de camperas de cuero.