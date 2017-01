¿Tan solo amigas?: La fotos que Julieta Ortega le tomó a Andrea Rincón

Mientras me contempla me decora ? @petitjotao Una foto publicada por Andrea Rincon (@andrearincon_top) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 7:07 PST

Te extrañe novia mía ??????? Una foto publicada por Andrea Rincon (@andrearincon_top) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 6:29 PST

Desde que se conocieron, no se separaron jamás. Aunque les resulte sorprendente, Andrea Rincón y Julieta Ortega están a un paso de la convivencia. Si, ¡están siempre juntas! La hermana del productor es uno de los pilares fundamentales en la vida de la actriz, la ayudó muchísimo a enfrentar su problema de adicción. Además de estar en contacto permanentemente, disfrutan de los fines de semana juntas.Para aprovechar a pleno el domingo, Rincón se instaló en la casa de ¿su mejor amiga?. Luego de pasar todo el día en la pileta, se dispuso a dormir una siesta en el jardín. Luciendo una diminuta bikini de dos piezas, la morocha se tiró a descansar. Su amiga, cautivada por el lomazo de la morocha, le sacó una sensual foto y le agregó el sticker de un monito. Al verla, Andrea la compartió a través de sus redes y expresó: "Mientras me contempla, me decora".En más de una oportunidad, las chicas escucharon el rumor que cada vez toma más fuerza. Muchos creen que son amigas con derecho a roce. Hace algunas semanas, Rincón le hizo frente a esta versión e intentó aclarar el panorama (aunque, lamentablemente, lo embarró un poco más). "Somos como novias, pero sin sexo. Nos reímos mucho porque cumplimos el rol de pareja, parecemos novias, pero sin nada. Tengo amigas de toda la vida, pero lo que me pasa con Julieta no me pasa con nadie, porque nos queremos mucho, sentimos mucho amor la una por la otra", supo expresar la morocha.