Flor Vigna fue elegida la Chica del Verano 2017 en Carlos Paz

Desde que participó y ganó el Bailando por un sueño 2016, Flor Vigna ha ido en virtual ascenso en la farándula local. Córdoba no sería la excepción. La bailarina y gimnasta llegó a muestra provincia para hacer por primera vez temporada en Carlos Paz con la obra Abracadabra, en la que comparte cartel con todo un elenco nacido en ShowMatch.Recibió el premio de manos de Mar Tarrés, la última ganadora. "Nunca recibí un premio en mi vida así que gracias Vos. No es un premio para nada superficial, la luchamos desde chiquitas y ahora lo hacemos desde un escenario. No me siento apta para esto, así que gracias a todos los que me bancaron", dijo Flor al recibir la estatuilla.Vigna tiene además, una horda de simpatizantes que la siguen a todos lados y hacen llamar los "Vignistas". Con gran actividad en la red, ellos fueron en parte, quienes hicieron posible su consagración como Chica del Verano 2017. No obstante, la buena onda siempre caracterizó a Flor, que se prendió cada vez que pudo para promocionar el concurso de La Voz del Interior con alguna actividad deportiva, su gran pasión.