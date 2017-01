Yanina Latorre quedó horrorizada por una foto que le sacaron en la playa

La panelista fue fotografiada infraganti mientras tomaba sol en Punta del Este. Los detalles, en esta nota."Yanina Latorre, ¿se pasa de la raya?", titula con todo el doble sentido Revista Paparazzi, y junto a la nota se puede ver una foto de la panelista tomando sol en bikini."Un horror, mostraron mi mariposa. Es un atrevido y un maleducado el fotógrafo de Paparazzi; me sacaron una foto muy fea en la que estoy tomando sol en la playa, una foto robadísima", dijo Yanina en el programa radial Polino auténtico.Y luego se explayó: "Es una foto en la que estoy muy fea, estoy muy mal, con las piernas abiertas, sentada en una reposera, tomando sol a cara lavada; y tengo una tanguita, y se me ve el inicio de la "cheicon". Es innecesaria esa foto, no la entiendo. Se ve que me odia".