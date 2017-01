Karina Jelinek: "Salga con quien salga me van a criticar"

En diálogo con Catalina Dlugi en "Agarrate Catalina", Karina Jelinek habló de su relación con Alberto Czernikowski, director de Juventud en la provincia de Buenos Aires. "Salga con quien salga me van a criticar", aseguró.



"Salga con quien salga me van a criticar, tengo derecho a conocer a quien quiera, un empresario o un verdulero. Esquivo los comentarios, aunque hay mucha gente que me apoyó y que me banca. Hace cuatro años que estoy soltera, estuve muy enfocada en mi trabajo. Lancé dos productos orientados a la mujer y pensando mucho en eso", arrancó diciendo Jelinek en La Once Diez/Radio de la Ciudad.



En esa línea, continuó: "He salido con tipos con plata y me he sentido hiper vacía. Conocí a mi actual pareja en una heladería, yo no sabía quién era él, lo considero una persona simple y normal. Él está empezando a ser conocido. Pero no es mi novio, aunque estoy contenta".



Consultada sobre las denuncias que surgieron en contra de su actual pareja, fue categórica: "Alberto no se enriqueció con la política, tiene su patrimonio personal. Me gusta mucho su actitud y su humildad, me parece que eso hay que destacarlo. Duele que lo quieran acusar, porque yo veo la contraparte, veo la realidad".



Por otra parte, recordó su relación con Leonardo Fariña: "En el amor no me fue tan mal, si bien la vez anterior me equivoqué y pagué muy caro el precio. Me puse muy mal, era todo un mundo de mentiras y no fue nada lindo. Tengo derecho a equivocarme y a aprender de eso, en su momento estaba feliz y enamorada, uno en ese momento no lo puede manejar".



Y finalizó: "Todas mis ex parejas son amigos ahora, tuve relaciones sanas y lindos hombres. Salí con un parrillero una vez, cuando viajé afuera y estuve en Miami conocí a un parrillero que me hacía siempre las provoletas".