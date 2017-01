Amalia Granata fue madre por segunda vez tras el nacimiento de Roque, fruto de su relación con Leo Squarzon.Aun mes del nacimiento de su segundo hijo, la panelista hizo una revelación súper hot de su intimidad con su pareja.Si bien los médicos recomiendan la llamada "cuarentena" tras dar a luz, Granata contó que no la respetó y tuvo sexo con Squarzon."Sí me atiende bastante. Igual no podíamos y nos atendimos igual, porque viste que hay que esperar cuarenta días...", lanzó.