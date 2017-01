"No puedo decir que me preocupe la mortalidad, pero es imposible llegar a mi edad y no tener un poco de contemplación de ella. Todos estamos pasando el tiempo, y ocupamos nuestra silla muy brevemente", le confesó hace poco a The Mirror.



La triste noticia fue confirmada por Hollywood reporter. Debido a que en varias oportunidades inventaron su muerte en las redes sociales, la familia optó por cerrar inmediatamente su página oficial y cuenta de Twitter.



John participó en importantes películas como Doctor Who, Hércules, Harry Potter y la piedra filosofal, entre otras grandes producciones. Tuvo dos candidaturas a los premios Oscar: por "Expreso de medianoche" y "El hombre elefante".