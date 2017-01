Messi y Antonella definieron los detalles de su boda: Lugar y fecha

Será el broche de oro a una historia de amor digna de un cuento de hadas. Lionel Messi y Antonella Roccuzzo ya tienen fecha y lugar confirmados para su casamiento: el próximo 24 de junio, día del cumpleaños 30 del astro, se celebrará el enlace en la ciudad natal de ambos, Rosario. De hecho, se oficiará en la catedral de la ciudad santafesina.Si bien hasta ahora no hay confirmada una lista de invitados, en total serían unos 700 y lo más probable es que su "enemigo" Cristiano Ronaldo no esté incluido.Ambos poseen una relación cordial, pero no es de amistad como se especulaba en varios medios, así que difícilmente se verá a CR7. En cuanto al banquete, Leo y Antonella, que ya son padres de Thiago y Mateo, habrían elegido organizarlo en unos terrenos de Arroyo Seco, una zona exclusiva donde la pareja suele hospedarse en sus viajes a Argentina.Antonella y Lio se conocieron antes de cumplir los 10 años, y ella cultiva con disciplina un firme perfil bajo. No da entrevistas; sólo se comunica con el gran público mediante su cuenta de Instagram, en la que tiene 3.500.000 millones de seguidores. Antonella es la prima del mejor amigo de su pareja, Lucas Scaglia, centrocampista del Deportivo Cali, de Colombia. Y ya de niños jugaban a ser novios. Los tres son de Rosario; Lio y Lucas jugaron juntos en la cantera del Newell's.Cuenta la leyenda que Messi la "fichó" temprano. "Algún día vas a ser mi novia", le escribió en una carta. La relación se interrumpió cuando, a los 13, el jugador se marchó de Argentina a España para jugar en el Barca. Doce meses después retomó su relación con Antonella en una de sus habituales vacaciones en Rosario. No se hicieron novios oficiales hasta 2007 y no posaron ante los fotógrafos hasta un año más tarde. Hubo que esperar a 2009 para que Messi hablara de ella: "Tengo novia y es argentina".En las últimas semanas, Roccuzzo anunció en su Instagram que iniciará un negocio en el mundo de la moda. Junto con su gran amiga Sofía Balbi, esposa del también jugador del Barcelona Luis Suárez, inaugurará una tienda en la que además ellas aportarán sus diseños. La relación entre ambas es tan sólida como la de los dos futbolistas. Las dos parejas pasan mucho tiempo juntas en Barcelona, donde viven. Incluso llevan a sus hijos al mismo colegio.