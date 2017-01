El actor de moda en Hollywood habló de sus transformaciones físicas en ficción

El nuevo desafío actoral de Tom Hardy será interpretar a Al Capone en la pantalla grande. La película recorrerá los últimos años de vida del gánster y supondrá una nueva transformación física en su carrera."Capone tenía poco más de cuarenta años cuando murió, por lo que no está muy alejado de mi edad. Él perdió mucho peso antes de morir porque tenía sífilis y estaba bastante deteriorado. No es el Al Capone que uno imagina cuando evoca su nombre. Claramente quiero estar lo más aparentado a él posible. Definitivamente habrá una transformación con ese papel pero no será tan drástica como con Bane (su personaje en Batman: el caballero de la noche asciende)", confesó el actor en diálogo con The Daily Beast y luego contó que las transformaciones físicas a las que se sometió a lo largo de su carrera llevaron a su cuerpo a un doloroso límite."Siempre pagás un precio por cualquier cambio físico drástico al que te sometés. Cuando era más joven no me costaba tanto someter mi cuerpo a esta presión, pero a medida que llegas a tus 40 tenés que ser más cuidadoso y concierte de lo que estos cambios tan rápidos provocan. Ganás mucho peso y después no tenés tiempo de entrenar porque estás filmado. Tu cuerpo nada en dos direcciones al mismo tiempo. Y después de filmar, estás cansado y tenés que volver a cambiar y volver a tu forma nuevamente para tu próxima película. Moverte de un extremo a otro tiene un costo", agregó."No dañé mi cuerpo, pero estoy más dolorido de lo que solía estar. Comparado con Christian Bale, mis cambios no han sido para nada extremos pero lo poco que hice, lo siento. Tengo articulaciones que hacen 'click', que probablemente no deberían hacer 'click' ¿me entendés? Cargar a mis hijos es más difícil de lo que solía ser ¡pero no les digan!", cerró.Recordemos que actualmente Tom Hardy es protagonista de Taboo, la nueva serie de FX creada por Steven Knight que, capitulo a capitulo, se consolida como una de las grandes producciones del año. Mirá el tráiler subtitulado, acá.