La hija de Michael Jackson reveló que fue "premeditada" la muerte de su padre

Los años posteriores a la muerte de Michael Jackson han sido difíciles para su hija, Paris. La adolescente de 18 años protegió su vida privada con hermetismo luego del deceso del "Rey del pop", por lo que nunca entregó detalles de cómo enfrentó la pérdida junto a sus dos hermanos, Michael y Prince. Tampoco se refirió a la depresión que la llevó a atentar en contra de su vida cuando tenía 15. No obstante, ahora que está iniciando una carrera como modelo y aspira a ser actriz, decidió hablar en extenso sobre su pasado y el de su padre con la revista Rolling Stone.En la entrevista publicada por el medio especializado en música, Paris Jackson contó que toda su familia cree que Michael fue víctima de un crimen. "Es obvio, todo apunta a eso. Suena como una teoría conspirativa y suena como la mierda, pero los verdaderos fans y la familia lo sabe. Fue premeditado. Fue una mierda", dijo.Al ser consultada respecto a quién quiso matar al cantante, la joven evaluó su respuesta por unos segundos y luego aseguró que "muchas personas". Posteriormente explicó que por ahora prefiere no entregar más detalles de su teoría. "Es un juego de ajedrez, e intento jugarlo bien. Y eso es todo lo que puedo decir por ahora", aseguró.Paris Jackson, quien es descrita por la revista como una mujer muy cortés, educada y agradable, contó cómo era su padre en la vida íntima. La joven explicó que durante su infancia no sabía que era la hija de una estrella musical. "No sabíamos quien era. Pero él era nuestro mundo y nosotros el suyo", aseguró.Debido a la excesiva protección que el "Rey del pop" daba a su privacidad, sus hijos no se enteraron de su nombre hasta varios años después de nacer. "Pensaba que su nombre era papá, papi", señaló la incipiente modelo.Por otra parte, Paris Jackson ahondó en la depresión y adicción a las drogas que sufrió cuando tenía 14 años. "Estaba loca. De verdad estaba loca. Estaba pasando por un periodo de mucha angustia adolescente, y estaba lidiando con mi depresión y mi ansiedad sin ayuda", recordó.Además, contó que intentó quitarse la vida en tres oportunidades, pero "sólo una vez fue público". La última vez fue forzada a ingresar a terapia, la cual tuvo resultados positivos."Era sólo odio a mi misma. Tenía baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien, no creía que fuera digna de vivir más", contó.La hija del intérprete de "Beat it" además reveló que fue víctima de una agresión sexual. A los 14 años, un "completo extraño" la atacó. "No quiero dar muchos detalles. Pero no fue una buena experiencia, y fue muy difícil para mi. En esa época no le dije a nadie", indicó.La adolescente debutó este año como modelo de Chanel, y está negociando un papel en "Star", la serie del director Lee Daniels ("Precious").