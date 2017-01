Laurita Fernández levanta la temperatura en las redes sociales

Día Feliz ? Una foto publicada por Lau Fernández (@holasoylaurita) el 24 de Ene de 2017 a la(s) 12:26 PST

Luce uno de los cuerpos más contorneados y curvas que dejan con la boca abierta a más de uno. Su figura, sumado a su rostro angelical, llama la atención de propios y extraños. Laurita Fernández colabora para derretir la tierra y explotar los termómetros.Este verano, sin temporada teatral, pero con mucho trabajo televisivo, la rubia no tiene tiempo ni para tomar sol. Correr de un estudio a otro no la dejan tener eso color tostado que tan bien le queda. Para ponerse a tono, la blonda aprovechó un hueco en su agenda para tirarse al sol y hacer subir la temperatura de, entre otros, Fede Bal.Parada en el borde de una pileta, con una micro bikini que le quedaba pintada, se sacó una selfie en la que describió: "Tratando de sacarme la blancura". Rápidamente la imagen cosechó miles de comentarios halagándola y resaltando sus cualidades más evidentes.Minutos más tarde, no pudo dejar de mencionar a Fede, el hombre que siempre está en su boca y que defiende de cualquier ataque. El hijo de Carmen Barbieri citó la frase "Para enamorarme no necesito tu consentimiento", perteneciente a la banda Babasónicos que generó polémica y ella lo defendió: "No sé, a mi me gustó la frase. No me pareció agresiva, al contrario".Por su parte, cuando parecía que todo estaba perdido, Bal sube peldaños. Es que luego de su declaración de amor que hizo pública en Intrusos, Fernández le bajo los decibeles. Con esta foto, y admitiendo que la frase le gustó, el corazón del romántico actor vuelve a latir.