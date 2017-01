Confesó sus fantasías con un actor y reveló otras intimidades

Espectáculos Pasea sus sinuosas curvas por la Costa Atlántica y acapara todas las miradas

Una foto publicada por Magali Mora (@magali_moraok) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 1:08 PST

??? Ph: @patricio_cabral gracias????? Una foto publicada por Magali Mora (@magali_moraok) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 4:12 PST

Magalí Mora volvió a hacer de las suyas y se sometió a una entrevista muy caliente, en la que reveló sus gustos sexuales y sus fantasías con los famosos."Tengo fantasías sexuales con Joaquín Furriel y si fuese hombre me gustaría Pamela David. Tener sexo mano a mano, clásica", lanzó en el programa de Ulises Jaitt.Luego se refirió a sus preferencias sexuales: "Con mi pareja valen los juguetes sexuales".En el "Ping Pong" de famosos, Magalí disparó contra Barbie Vélez, Pamela Sosa, Gisela Bernal, Cinthia Fernández, María Del Mar, Loan y Tomasito Suller.- "Fede Bal y Barbie Vélez me quedo con Fede, a Barbie no la puedo ni ver, es mentira que le pegó. Los moretones en el brazo de Barbie es porque Fede intento frenarla porque ella le quiso prender fuego el departamento y le quiso clavar un cuchillo".- "Marian Farjat o Militta Bora me quedo con Marian. Ariel Diwan o Gisela Bernal me quedo con Diwan, Gisela ocultó y mintió sobre la paternidad de una criatura. Entre Brian Lanzelotta y Francisco Delgado me quedo con Brian".- "Entre Sabrina Ravelli y Cinthia Fernández me quedo con Sabrina, no la banco a Cinthia. Que se haga la santa y puritana cuando una vez me dijo gato y que vaya a estudiar. No hay que olvidar que paseaba el culo por todos lados. Lo trató de golpeador a Tristán. Hizo muchos escándalos y hacía el hilo dental".- "Entre Matías Alé y María Del Mar me quedo con Matías, María Del Mar me da a guachita".- "Entre Pamela Sosa y Charlotte Caniggia me quedo con Charlotte, a Pamela Sosa la detesto, no la puedo ver, la odio".- "Tomasito Suller no es parámetro de nada en relación a los chats que salieron con Loan".