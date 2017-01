A Charlotte Caniggia otra vez se le fue la mano con los retoques digitales

Charlotte Caniggia es fan de "retocar" sus fotos y una que subió a Instagram, en la que aparece con una bikini negra sumergida en una pileta, hizo que sus seguidores se sorprendan al no poder reconocer sus facciones características.



No es la primera vez que la mediática recibe críticas por compartir fotos que la muestran muy diferente a como aparece en la tele. En julio del año pasado una foto suya y de su súper cola fue cuestionada, sin embargo en ShowMatch la mediática aseguró que por su fotografía no había pasado ninguna herramienta del editor de imágenes: "No hay Photoshop, es todo natural", afirmó, risueña.

Fuente: Ciudad.com