Andrea Estevez deslumbró con sus curvas en las playas de Miami

Tras la producción y por su figura, que dista de aquel 90-60-90 decretado como ideal, la actriz quedó envuelta en una andanada de críticas en las redes. Pero también de elogios. El director del sitio, Ariel Wolman, también acercó sus impresiones ante la polémica. Falta, entonces, la palabra de la propia Andrea, quien en la tarde del lunes habló con Infama desde los Estados Unidos. Y dejó sus impresiones sobre un tema que resulta delicado"Me llamó Ariel y me dijo: 'Andre, tenemos un tema, no estamos haciendo Photoshop y te voy a mandar las fotos para que las chequees y me autorices a subirlas, o no' -relató Estévez-. 'Ariel, no te voy a elegir ninguna: poné las que quieras, para mí están bien es lo que hay'. Las publicó, y tengo entendida que fue muy comentada", recordó la morocha."El tema del cuidado del físico, de la gordura, de unos kilitos de más o de menos, es muy delicado, porque puede empezar por algo estético y puede terminar por una enfermedad muy grave -advirtió-. Hoy en día, las mujeres que trabajamos en la televisión, representamos mujeres ficticias, que no son las que están del otro lado mirando el programa. Hay que tener cuidado muchísimo cuidado con esto. La mujer perfecta lo es por cómo es", dijo la modelo y actriz."Yo me doy el gusto de comer lo que quiero comer, y si tengo un rollito de mas? ¿quién no lo tiene?", indagó Andrea. Pero, ¿y los comentarios ofensivos de otras mujeres por la fotos de Miami? "Me reí mucho. Yo me muestro como soy. Y hay una realidad: ¿quién es perfecta? Muchas chicas del medio buscan la pose perfecta o la luz adecuada para ocultar cada imperfección. Vemos chicas que al mes de ser mamá se muestran geniales, y piden Photoshop para las estrías, y no hay nada mas lindo que ser mamá, y si tenés estrías, las tenés. Yo me siento una mujer real. Las mujeres somo así. Y yo nunca fui obsesiva con mi cuerpo: siempre pensé así", concluyó Estévez. Fuente: (Teleshow).-