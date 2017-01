Sensual rubia quiere ser "la chica del verano"

Más de la Produ de #lavozdelinterior para #lachicadelverano ph @santiberioli Una foto publicada por macarena rinaldi (@macarinaldiok) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 8:05 PST

Estamos en función! #SalveseQuienPueda ?????????????? gracias @approfessionaloficial y @dra.agustinabuenader Faltan poquitos días para saber quién es #lachicadelverano , gracias por haberme puesto entre las 7 finalistas, ya ganamos todas! Una foto publicada por macarena rinaldi (@macarinaldiok) el 20 de Ene de 2017 a la(s) 6:29 PST

@alitasbikinis ? ? ???? Una foto publicada por macarena rinaldi (@macarinaldiok) el 11 de Ene de 2017 a la(s) 5:46 PST

Temporada feliz !!??? @alitasbikinis y recibiendo a mi familia, aprovechando el tiempo con ellos. Encontrándome con ex compañeros y alegrándonos de vernos. Viviendo experiencias nuevas, y festejando estar entre las 7 candidatas a #lachicadelverano2017 , un lindisimo reconocimiento. Gracias a los que votaron, yo ya estoy muy contenta con todo!!!! Una foto publicada por macarena rinaldi (@macarinaldiok) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 1:26 PST

Extrañando bailar #elongando #bailarina #todoen8chos #bailar #bailarinismo ? Una foto publicada por macarena rinaldi (@macarinaldiok) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 1:21 PST

Macarena Rinaldi es una de las candidatas a Chica del Verano en Carlos Paz. "Desde chica soñé con todo lo que estoy viviendo. Crecí jugando, bailando, cantando, expresándome en mí casa, que era un lugar donde tenía mi público: mi familia. Ellos apoyaron mis deseos desde chica y haber sentido esa confianza de parte de mis padres fue fundamental al momento de dar el salto a Buenos Aires. A los 19 años y después de dar vueltas por las carreras de Abogacía y Educación Física en Córdoba, sentí que quería ir detrás de mi pasión y me fui. En Buenos Aires tomaba clases de danza de lunes a sábados, con mucha disciplina. Descubrí entonces que era el camino en el cual me quería quedar. Y mi primera oportunidad llego de la mano de Daniel Comba, a través de un casting que hice para uno de sus espectáculos "Carnaval de Estrellas", que se estrenó en Villa Carlos Paz", contó.- ¿A quiénes tenés como referentes??-Tengo una gran admiración por mis maestros, que son quienes me aconsejaron y me guiaron cuando llegue a Buenos Airess. Yo no conocía nada y no sabía cómo manejarme en esta profesión, así que fui aprendiendo y haciéndole caso a mi intuición. Me gustan los artistas que lo dan todo, que se prepararan toda la vida, que se desafían a sí mismos, que se ganan los lugares que ocupan. No podría nombrarte uno solo, porque rescato actitudes y formas de varias personas con los cuáles me di el gusto de trabajar. Pero de las oportunidades que he tenido, estoy eternamente agradecida a Flavio Mendoza, y a Dabope.- Una palabra que te defina como profesional- Las palabras que definen mi camino son esfuerzo, constancia. Es lo que me enseñaron, el sabor de ganarse las cosas por tus propios medios es hermoso, te hace valorar muchísimo más todo y cuidar tu trabajo como un tesoro.- ¿Te gustaría ser La Chica del Verano 2017?- ¡Y claro que quiero ser la chica del verano! Soy cordobesa antes que nada y dónde voy lo digo con orgullo.- ¿Por qué deberían votarte?- Porque soy una chica que trabaja cada día para superarse, a la que nadie le regalo nada, que disfruto el momento que estoy viviendo y agradezco a la gente que me da trabajo y al público que tanta buena onda nos hace llegar y nos demuestra. Para mí ser la Chica Del Verano es algo más que una cuestión de belleza o convocatoria. Para mí significa representar una actitud.