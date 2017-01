Ottavis reveló que fue abusado de niño y habló de sus adicciones

José Ottavis realizó fuertes confesiones a una revista. Si bien se sabía que el diputado tuvo una infancia complicada, en esta oportunidad se abrió a un más y contó que fue abusado cuando era chico y que por eso durmió hasta los 16 años con su padre. Además, explicó que sus adicciones, primero al whisky y después al alcohol, están relacionadas con su imposibilidad de conciliar el sueño por las noches, producto del violento episodio del que fue víctima.Según Playboy, Ottavis contó que fue abusado cuando tenía alrededor de cuatro años junto a uno de sus hermanos, pero no tiene claro ni quién ni como. "Toda mi vida se repitió esa sensación de muerte, de tristeza, de angustia, de 'por qué me hacés esto'. Por distintas cosas. Acá fue un abuso, después fue vicio, después peleas, abandonos, violencia. Esa sensación de desesperación tiene un ruido, un gusto, es una sensación que me viene antes de dormir. Hasta los 16 años, mi papá dormía conmigo. Si no, no me dormía", contó a la publicación.El político, debido a la situación traumática que vivió, no podía dormir por las noches: "Yo solamente me podía dormir en contacto con alguien. Es un tema que hasta hoy me persigue. Me dormí con mi viejo durante mucho tiempo y después, bueno, las mujeres. Durante 10 años tomé un litro y medio de whisky por día, para ver si podía ir generando el sueño. Empezaba a la mañana, entonces, a las 10 de la noche, tenía que caerme. Lo que yo no podía era ejercer la acostada. Y elegía no tomar la pastilla para dormir. Entonces, con el whisky, yo, durante un día entero, capaz al final, me dormía. Los 10 años de gobierno. Desde 2003?.Reconoce que probablemente él hubiera funcionado mejor sin el alcohol, pero que eso le generaba "sensación de alegría y placer". Hasta que hace un año y medio conoció lo que él pensó que podía ser "una solución a sus problemas": "La cocaína. Mi gran problema no era el whisky, era no dormir. Tampoco tenía que buscarme una mina, porque no tenía miedo: no tenía que dormir".Al respecto, asegura que en el ámbito de la política, muchos se drogan, pero pocos lo dicen. "A Máximo nunca lo vi drogarse. De La Cámpora nunca vi drogarse a nadie. Me imagino que se drogarán, o capaz yo soy el único. Yo soy de La Cámpora Recuperación. ¿Viste que está La Cámpora gay, La Cámpora tal? Bueno, yo soy La Cámpora Recuperación", agregó.Dicen que si uno desea fuerte algo, lo consigue. Ese fue el caso de Ottavis: "Unos meses antes de conocerla a Vicky, la vi en la tele y dije: 'Yo me voy a poner de novio con esta mina'. Cuando la conocí, de pura casualidad, y me puse de novio, no había tomado conciencia del grado de conocimiento que tenía ella, de que de verdad no podía caminar por la calle. Y la primera salida que hicimos juntos, me di cuenta de que eso me iba a poner en el foco público. Eso me hizo Vicky".Sin embargo, no cree que el codearse con famosos le haya generado problemas: "Soy conocido por un hecho de mi vida, sí, farandulero, de suerte, de petiso, de que bailo, pero ninguno me pregunta: "¿Cuándo estrenás obra?"; me preguntan: "¿Y? ¿Cuándo vuelve Cristina?" o "¿Por qué no lo dejan laburar a Macri?". Estoy claramente identificado con mi laburo".En pos de poder seguir ganando notoriedad y que la gente lo conzca, hizo su propio reality a través de YouTube, Real Politik: "Me permite entrar por el agujero del sistema y decir, con mi forma de ser y vivir, lo que yo pienso y cómo lo hago en términos colectivos. Los problemas se solucionan de una sola manera: teniendo el poder. Ahora, te tienen que votar para eso. El tema es que yo no vivo pensando en ser presidente. Yo vivo pensando en ser un diputado muy representativo".