Murió Julieta Magaña, recordada actriz y conductora infantil

Julieta Magaña, la recordada actriz y animadora infantil, falleció este lunes en la Clínica Bazterrica, a los 69 años. Así lo informó esta tarde el periodista Pablo Montagna en las redes sociales.



Magaña enfrentaba desde hacía tiempo un cáncer de pulmón.



En 1976 editó su primer disco, "Hola Julieta", que incluía el clásico "La batalla del movimiento", canción que hace bailar hasta el día de hoy a los más chiquitos.



En 1980 protagonizó en Canal 13 la comedia "Hola Julieta, hola papá" junto a su padre Angel Magaña. Un año más tarde condujo "Hola Julieta hola" en Canal 9, y luego pasó a tener presentaciones esporádicas en la pantalla chica.



En cine, participó en "Andrea", con Andrea del Boca y su padre, estrenada el 4 de octubre de 1973. También fue parte de "Superagentes y Titanes", de la serie de los "superagentes" Tiburón, Delfín y Mojarrita, estrenada el 21 de julio de 1983.



En 2009 volvió al teatro de la mano de José María Muscari con "Escoria (el lado B de la fama)". También participó en "Anastacia", infantil dirigido por Diego Veronesi; "Fama Infame" junto a Rody Kohanoff y con Chamaco Peyronel en "Chamaco a la Magaña".



"No es que yo me retiré como mi mamá, por ejemplo, que se casó con mi viejo, sintió la necesidad de ocuparse del hogar, y chau. Yo no tuve la idea de retirarme, me dediqué a mi hija. Quería vivir intensamente sus primeros cinco o seis años, que es lo que, de alguna manera, había hecho con los hijos de los demás. A mí no me pesaron las pausas. Hice shows infantiles y me ofrecieron trabajar en Cultura de Vicente López. Lo mío fue tan hermosamente exitoso, que me siento orgullosamente soberbia. Tuve un éxito que me desbordaba. Yo creía tanto en lo que hacía... me sentía tan segura.... Por eso no me pesa no estar, como nunca me pesó ser la hija de, eso que te preguntan en todas las notas", contó hace algunos años, en diálogo con Clarín.