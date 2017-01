Quiere la nena: Jimena Cyrulnik con intenciones de volver a ser mamá

Foto 1/2 Crédito: Paparazzi Foto 2/2 Crédito: Paparazzi

Mientras que muchos famosos eligen veranear en Uruguay, la bella modelo, conductora y ahora empresaria opta por la costa argentina para pasar las vacaciones con su marido, Lucas Kirby (44), y sus hijos Calder (7) y Tyron (2). "Viví toda mi infancia acá. Prácticamente soy marplatense. Mis hermanos nacieron acá. Vine porque estoy trabajando por acá", arranca la hermosísima Jimena Cyrulnik (40) mientras pasea con sus dos pequeños por la playa y continúa contando: "¿Cómo viene 2017 en lo laboral? Renové para estar con Marcelo Polino en Ponele la firma. Así que viajo para hacer el programa los domingos y después vuelvo a la costa. Sigo haciendo radio junto a Diego Moranzoni en Late y voy a estar todo enero en San Bernardo trabajando en un canal que se llama QM Noticias con un programa desde la playa. Después, mis vacaciones verdaderas serán en febrero en Cabo Polonio, Uruguay. Con seis familias más vamos al medio de la nada, al norte, que limita con Brasil. Vamos a lo rústico y primitivo absoluto, donde no hay electricidad y el agua es de pozo. ¡Vamos a jugar a ser humanos primitivos!".



-Se te ve con una figura impecable bajo un traje de baño de tu nueva marca.

-Sí, ese día usé la Cyrus azul y estoy feliz con este emprendimiento, que es como mi nuevo amor, porque toda la vida tuve ganas de diseñar algo. Y esto surgió por una necesidad de buscar una malla enteriza que no me apriete la panza y, al no encontrarla, con una amiga de Mardel nos pusimos a diseñarla y la logramos. No salimos en locales con precios carísimos, ni queremos que sean para cuerpos perfectos. Es para la mujer real, popular, y están a menos de mil pesos. Fue un exitazo y tuvimos que poner a toda a la familia a trabajar, a nuestros maridos, hermanos. Empezó a crecer y estamos felices.



-¿Qué disfrutás de hacer en vacaciones?

-Me gusta estar tirada tranqui, pero soy hiperactiva. Si no hay nada para hacer salgo a correr, me animo a probar parapente, deportes de agua y a jugar con todo.



-Te habías puesto lolas y después decidiste pasar nuevamente por el quirófano para reducirlas. . .

-Estoy feliz con la decisión, estoy como antes de ser madre, mucho más proporcionada.



-¿Ya cerraron la fábrica o no descartás la posibilidad de un tercer hijo?

-Estamos viendo, porque tengo muchas ganas de ser mamá de una nena, pero estoy con la indecisión de buscar. Si alguien me lo garantizara, de una lo intento. Estoy ahí. La fábrica no se cerró aún.



¿La maternidad fue un gran cambio en tu vida?

-Hace que todo se vuelva mejor, pero a la vez sos más consciente de lo que podés perder. Sin hijos iba por la vida a una velocidad altísima y me encantaba chocarme con las cosas y vivir intensamente, jugar con los límites. Cuando nacen tus hijos todo es mejor, más armonioso y a la vez sos consciente de que nace alguien que es más importante que tu propia vida. No pongo en riesgo más mi vida para nada, porque están ellos y no quiero perderme verlos crecer. Me encanta estar con mis hijos pero también necesito trabajar y sentir que laburo y colaboro con la casa. Sentir que estoy haciendo algo más que cuidar a mis hijos. Admiro a la mujer que se siente bien como ama de casa. Trabajo desde que terminé el colegio. Y a todos los laburos que puedo los llevo a mis hijos.