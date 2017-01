Los "problemitas" de Jimena Barón con el WhatsApp por no prestar atención

Tengo conversaciones enteras de WhatsApp con personas que no son la que pensaba. Pensé que esto pasaba de mucho más grande. — Jimena Baron (@baronjimena) 17 de enero de 2017

La aplicación WhatsApp se ha convertido en una de las herramientas de comunicación más utilizadas en los celulares. Práctico de manejar, pocos son los que se resisten a esta forma de conectarse con allegados, familiares y amigos y la aplicación, en sí misma, no reviste mayores dificultades de manejo para los usuarios.Sin embargo, la actriz Jimena Barón no debe pensar lo mismo. Es que la protagonista de la nueva tira de Pol-Ka "Quiero vivir a tu lado", que arranca el próximo lunes a las 22 horas por la pantalla de El Trece, confesó en las redes sociales el problema que se le presentó con el WhatsApp, a raíz de no prestar atención."Tengo conversaciones enteras de WhatsApp con personas que no son las que pensaba. Pensé que esto pasaba de mucho más grande", contó Jimena en Twitter.Y luego explicó, para que quedara bien clarito: "El tweet anterior no habla de que me decepciona la gente, habla de por ejemplo escribirle a una escribana pensando que es una vecina del edificio".