Barby Silenzi, una diosa que calienta el verano en Mar del Plata

La maternidad cambió la vida privada de Barby Silenzi (33), tanto como cambió su vida pública tras su exitoso paso por ShowMatch junto al Polaco. Luego de obtener el subcampeonato de Bailando 2016, la bailarina se integró como figura al elenco de La gran revista de Mar del Plata, bajo el ala de Santiago Bal y con la dirección de Carmen Barbieri.



La diosa, mamá de Elena (1) junto a Francisco Delgado (31), lució su lomazo en la playa para Ciudad.com y tras la producción de fotos, habló de todo: "Estoy bien, súper feliz con mi hija y disfrutando de la playa, llevarla a pasear y del trabajo, obvio".



-¿Seguís soltera?



-Sí, estoy sola. Como que no tengo tiempo igual de conocer a alguien, porque si no estoy con Elena, estoy en el teatro. Priorizo más eso.





-¿Cómo te sentís como vedette en la obra?



-Yo siempre fui una bailarina más, es la primera vez que tengo mi propio cuadro. La verdad que es raro, estoy súper feliz. Además, la gente siempre me demuestra su cariño, es muy lindo lo que me transmiten. Lógico, todo viene por lo que pasó en el Bailando, y también por Elena, todo el mundo me manda besos para ella. Estoy re contenta.



-¿Sentís que tuviste que aprender algo de actuación para sumarle a tu habilidad de bailarina?



-Yo ya vengo trabajando hace varios años, aunque siempre algo nuevo se aprende, estoy abierta a eso. Con Santiago Bal en el sketch, él me enseñó muchas cosas, más allá de que es el director en el cuadro, Santiago es un maestro. Siempre se aprende.



-Dicen que es una temporada complicada en cuanto a la taquilla, ¿cómo está la sala cuando salís a escena?



-A nosotros, por suerte, nos está yendo súper bien. Está la sala llena todos los días, incluso en las doble función del lunes está repleta. Esperemos que siga así hasta el final de la temporada.





-¿Te llegan flores, chocolates o tarjetas a tu camarín?



-A mí nadie me manda nada (risas). A Paola Miranda le llegan bombones y flores, de todo. A Johanna Villafañe, también. Pero yo no tengo a alguien que me quiera mandar obsequios, ja, ja, ningún admirador.



-¿Estás preparada para conocer a alguien y formar pareja?



-Siempre estoy dispuesta a conocer a alguien, pero si no aparece, no voy a salir a buscar. Para mí, se tiene que dar, tiene que aparecer, porque si buscás no encontrás. Aparecerá solo, cuando tenga que aparecer. Aparte, se me hace difícil por Elena, porque tiene que quererla, entender cómo es mi vida con ella.



-¿Evaluás tener otro hijo y casarte?



-Nunca pensé en casarme, nunca fue mi sueño. Pero obviamente que sí tener otro hijo. Más adelante, me gustaría darle un hermanito a Elena. Si viene un hombre con hijos, tampoco hay problemas. Si ya tengo una hija, por qué no voy a aceptar a alguien con hijos.





-Después de los cortocircuitos, ¿cómo es tu relación con Francisco Delgado?



-No es muy buena, tenemos un mínimo diálogo que tenemos que tener por Elena, pero muy poco. De hecho, tenía que venir a verla, pero como discutimos, no vino. Son cosas que pasan y tampoco me voy a hacer más mala sangre si no viene, él se lo pierde. En cuanto a lo económico, cumple con la manutención.



-¿Cómo quedaste con El Polaco tras el intenso año en ShowMatch?



-Nos llevamos súper bien, nos queremos mucho, pero ahora estamos cada uno en la suya. No estamos hablando muy seguido, pero lo quiero muchísimo. Pasa que estamos con nuestros trabajos, nuestras familias... ¡y lejos! A veces, se complica.





-¿Te hubiera gustado formalizar un noviazgo con él?



-No sé, nunca lo hablamos, así que no puedo decir ni que sí, ni que no. Es divino, a mí me ayudó un montón en varias cosas. Creo que él es una persona como para ponerse en pareja, obvio. Pero no sucedió.



-Podría suceder cuando regresen los dos a Buenos Aires?



-La verdad es que no lo sé.





-¿Por qué creés que no te duran las relaciones?



-Creo que se me hace difícil por las relaciones que tuve antes. Pasa que Francisco es muy mujeriego, entonces es como que me quedó esa desconfianza. No le creo mucho a los hombres y se me hace difícil. Tampoco se me acercó ningún hombre? Además, yo ya vivo sola, tengo mis cositas. Porque, por ejemplo, si me piden que me quede a dormir, no puedo porque tengo a la nena. Me cuesta desprenderme. Ahora es un momento complicado porque ella es muy chiquita y como que no la puedo dejar. Tener pareja implica dormir juntos, en otra casa, y yo no puedo?



-¿Te gustaría volver al Bailando?



-Sí, me encantaría. Había una propuesta para volver con El Polaco, era para él la propuesta en realidad. La idea era volver juntos, pero hay que ver. A mí me gustaría volver con él.



-¿Y si te ofrecen ser partenaire de otro famoso?



-Bueno, ¡vamos a ver! Remarqué con el Polaco porque hicimos una pareja re linda, con él, con Quique, que es el coach. Hicimos un equipo re lindo y como que quedó algo pendiente? con el equipo. Por eso me gustaría, sería como una revancha. Volver juntos estaría buenísimo. (Ciudad.com)