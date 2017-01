Eugenia Tobal reveló los secretos para estar espléndida a los 41

A los 41 años, Eugenia Tobal es dueña de un ¡lomazo! que este verano dejó ver durante sus vacaciones en Hawaii, las cuales disfrutó junto a su nuevo amor tras un extenso recorrido por Estados Unidos.



En los estudios de Tarde Xtra por C5N, la actriz detalló los secretos para mantener una piel espléndida a pesar del paso de los años, reveló cómo logró el color bronceado de su piel, y habló de su nuevo ¿novio?





"Yo no blaqueé nada, lo blanqueó la prensa que tenía ganas de blanquearlo, ¡yo posteé una foto nada más!", bromeó y admitió en relación a las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram: "Estoy muy bien, muy contenta".





Por otro lado, advirtió sobre los cuidados de su cutis: "Yo soy medio morenita, cuando tomo color me dura, no hay que tomar sol en el verano, hay que tomar antes que el sol broncea y no te quema. Y cuidarse con protector".







Y detalló: "Me cuido hace muchísimo años la piel, empecé a hacer tratamientos preventivos a partir de los 27, 28 años, fue lo más astuto porque le vas a dando a la piel lo que va perdiendo, trato de estar bien, como sano. No como harinas, practico yoga".





Por supuesto que el amor y el bienestar interior influye y Eugenia es un claro ejemplo de ello: "Cuando uno está bien de adentro, todo lo demás se refleja afuera".