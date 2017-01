Después de varios rumores, finalmente Jimena Barón reconoció que sí estuvo junto a Juan Martín del Potro en una fiesta. "Lo conozco. Nos vimos en la fiesta, estuvimos hablando un rato ahí. Él estaba con amigos, yo estaba con una amiga", sentenció.Con respecto a eso, y entrevistada por Desayuno Americano, la actriz fue consultada sobre el mito de que en esa fiesta, ella y el tenista había tenido sexo en un baño. "No, vivo sola. Me voy a mi casa o a la casa de él si quiero tener sexo. Además, es un chico de 2 metros, una incomodidad, no tiene sentido", respondió con simpatía la ex de Daniel Osvaldo.A pesar de decir que el deportista le cae bien y que es "buena persona", aseguró que no hay romance entre ellos.