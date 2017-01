La pancita de una sensual rubia levantó rumores de embarazo

Hoy en @benditaok #totalblack #suntan @naturalbronze ???? Una foto publicada por Alejandra Maglietti (@alemaglietti) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 4:54 PST

Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez pasaron las fiestas en Dubai y disfrutaron de varios días de amor playero. Desde los Emiratos Arabes, compartían románticas fotos juntos.Recién llegada de las vacaciones, la rubia mostró su look súper sexy en el programa del que forma parte: Bendita. Ale lució un vestido corto súper ceñido al cuerpo y sus seguidores, a los pocos segundos de ver la imagen, le preguntaron si está embarazada. La incipiente pancita de la panelista, según los que la conocen muy bien, la delataría: ¿está esperando un hijo junto a su amor?"Por experiencia lo digo: esa pancita es de un baby. Si es así, muchas felicidades", le comentó una seguidora. "Estás embarazadisísima", le escribió otra. Sus seguidores no fueron los únicos que pensaron que Ale está en la dulce espera. Sus compañeros, en el aire, también se lo preguntaron. Luego de leer los muchísimos comentarios haciendo referencia a su supuesto embarazo, Ale les contestó sin problemas: "Me siento una panzona. No estoy embarazada, siempre si como apurada o algo así se me hincha la panza. Si estuviese lo digo sin problemas. Ya tendré uno pero, por ahora, estoy comiendo", expresó.