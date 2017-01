Parto demorado: Capristo feliz con sus "80 kilos de puro amor"

Con mis Feliz 80 kilos de puro amor ?? Cero #stress disfrutando ? Y esperando lo mas lindo que me dio la vida ?? #felix #dulceespera #embarazo #pregnancy #9meses #semana40 #babyencamino Una foto publicada por Ximena Capristo (@ximecapristo) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 10:30 PST

Asi estamos!!! ??????? Un vídeo publicado por Ximena Capristo (@ximecapristo) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 10:27 PST

Asi estamos..? transitando la #semana39 ?? y #felix que no viene!! Me parece que se viene el #desalojo el #monoambiente no tiene mas espacio #maternity #pregnancy #gravida #embarazofeliz ??? Una foto publicada por Ximena Capristo (@ximecapristo) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 9:14 PST

Chapuzón ??? ... @gusconti te resbalaste?? O fue una tirada de cabeza espantosa?? ? Una foto publicada por Ximena Capristo (@ximecapristo) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 10:31 PST

Ximena Capristo compartió una tierna foto de su panza, mientras aguarda junto con su pareja, Gustavo Conti, la inminente llegada de su bebé, Félix."80 kilos de puro amor", escribió la morocha en Instagram y agregó: "Cero estrés, disfrutando y esperando lo más lindo que me dio la vida".Hace cuatro días había publicado una foto del monitoreo que le realizaron los médicos y escribió: "Todo perfecto pero el niño no aparece. Pasaron las tormentas, cambio de luna, pero Félix sigue ahí, cursando la semana 40. Me parece que se viene el desalojo, ya tiene barba y bigotes", bromeó.La llegada del bebé debería ser de un momento al otro y aunque esperan que sea parto natural, por los dichos de Ximena, se puede deducir que no descartan hacerle una cesárea, en caso de que el nacimiento se siga demorando.