"A las chicas exuberantes como yo, no nos convocan para hacer tele"

Espectáculos Salieron a la luz todas las fotos de la infernal producción de Virginia Gallardo

"No me llaman para hacer televisión. La realidad muestra que a las chicas exuberantes como yo, que venimos del teatro de revistas o de la comedia popular, no nos convocan para hacer tele. Mónica Ayos es la única que pudo cambiar esa imagen, pero se tuvo que ir a trabajar al exterior", reflexiona Virginia Gallardo en una nota para la revista Pronto.Reconoce que no tiene representante y que prefiera arreglar todo ella misma para que no haya interferencias. "No me preocupa sólo lo económico sino también lo artístico. Quiero que cada oportunidad laboral me sirva para crecer y aprender algo nuevo", sostiene.Por ese motivo se presenta en todos los casting que puede. "Desde que llegué en 2007 al Bailando hasta las obras de teatro hice casting. También para ser secretaria de Gerardo (Sofovich) y hasta para entrar ahora a Polémica". Y mientras participa de un éxito teatral en Carlos Paz con Emilio Disi y Florencia de la V, la ex de Ricardo Fort espera el llamado de Suar y el resto de los productores de TV.