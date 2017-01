Jolie y Pitt afrontan el reclamo de la madre biológica de su hija Zahara

Brad Pitt y Angelina Jolie llegaron a un acuerdo de privacidad pero ahora tienen otro problema. Resulta que la madre biológica de su hija de Zahara, Mentewab Dawit Lebiso, les reclama poder hablar con ella.

En una entrevista al Daily Mail, Lebiso aseguró que quiere formar parte de la vida de la niña de 12 años. "Por favor, déjenme hablar con mi hija", pidió la mujer oriunda de Etiopía. Si bien ella le dedica elogios a Angelina como madre, dice extrañar a Zahara todos los días y conformarse con escuchar su voz.



"Sólo quiero que ella sepa que estoy viva y aquí y que estoy dispuesta a hablar con ella. No quiero que mi hija vuelva, pero sí estar en contacto con ella", expresó.

Cuando, en 2005, Angelina Jolie y Brad Pitt adoptaron a Zahara creyeron que la beba era huérfana y no supieron que su madre estaba viva hasta dos años después cuando brindó la primera entrevista.

Por ahora, Lebiso no ha recibido ninguna respuesta ni de parte de Brad ni de Angelina. Asimismo, señaló que sabe que lo mejor para Zahara es quedarse junto a la actriz.