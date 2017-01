¡Hay Quico para rato!: El actor Carlos Villagrán desmiente su retiro

La noticia ha causado tal expectativa, que Carlos Villagrán aseguró que le han llamado periodistas de Chile, Colombia, Brasil y Argentina, para confirmar su posible adiós de la actuación.El retiro aún no está entre los planes de Carlos Villagrán, mejor conocido como Quico, por eso se sorprendió que se dijera en los medios de comunicación que dejaba los escenarios. En entrevista con El Universal dijo: "Es mentira, no sé quién lo sacó. Saben que hay de todo en las redes sociales, hasta mis hijos me hablaron diciéndome: "Papá, ni siquiera a nosotros nos avisaste"."Quico" era uno de los personajes de la popular serie "El Chavo del 8", una creación de Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, que en un principio formaba parte del programa "Chespirito", pero se ganó su propia emisión a partir de la preferencia del público.El personaje de Villagrán era un niño malcriado cuyo comportamiento replicaba las ínfulas de persona de clase alta que tenía su madre, caída en desgracia económica y obligada a convivir en la vecindad con gente a la que consideraba de una clase inferior.La serie se grabó entre 1971 y 1980 aunque "Quico" abandonó el ciclo en 1978, en medio de un conflicto con Chespirito, por los derechos sobre el personaje, el cual los mantuvo distanciados hasta la muerte del creador de "El Chavo".