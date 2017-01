A los 52 años, posteó una foto suya en topless y con microtanga

52. Y no me vengan con eso de que la vida se pone fea. pic.twitter.com/ndPefS3y4O — Ines Estevez (@IneEstevez) 17 de enero de 2017

...sin embargo estábamos ensayando el nuevo repertorio que estrenamos mañana sábado en Boris.Hoy último ensayo con la bandaza.Se suena todo? pic.twitter.com/fANZ61c7WQ — Ines Estevez (@IneEstevez) 14 de enero de 2017

El paso del tiempo no fue un obstáculo para que Inés Estévez (52) se sienta una mujer sexy e intrigante. La actriz, en pareja con Javier Malosetti (51) desde mediados de 2014, compartió una imagen para el infarto en Twitter en la que se enorgullece de su cuerpo y de su edad."52. Y no me vengan con eso de que la vida se pone fea", exclamó la artista. El comentario y la foto de ella tomando sol en topless boca abajo y con una microtanga, cosecharon casi 200 'me gusta', entre ellos de sus colegas y amigas Sandra Mihanovich y Mariana Arias.Aunque no es la primera vez que Inés Estévez sorprende con su figura, ya que en octubre de 2015 impacto con un escote muy jugado en su lanzamiento como solista. En ese momento, tras las críticas por haber exhibido sus lolas, se despachó con un descargo muy audaz: "Les propongo lo siguiente: aceptar la armonía de cada singularidad; evitar la tiranía de la eterna juventud, vivir y dejar vivir, y que cada uno de los que ha escrito algo en contra de mi escote suba una foto de sus pectorales en mi página de Facebook. Allí, para sus ansias de crítica destructiva, verán una reciente fotografía de mis tetas, sin siliconas ni Photoshop. Orgullosa estoy de ellas".