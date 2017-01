La morocha entrerriana de "ShowMatch" se luce en el Carnaval

Foto 1/7 Daia Arlettaz Foto 2/7 La joven de 25 años deslumbró con su figura en Gualeguay. Foto 3/7 Foto 4/7 Es bailarina de ShowMatch. Foto 5/7 Foto 6/7 Una de las figuras más destacadas del Corsódromo. Foto 7/7

Bella, joven y muy carismática. Daia Arlettaz tiene 25 años y en el último tiempo se desempeñó como una de las bailarinas de ShowMatch. El 2017 lo arrancó con todo y se lució frente a las 15 mil personas que llenaron el Corsódromo de Gualeguay en su provincia natal, Entre Ríos.

La morocha del staff de Marcelo Tinelli desfiló como figura invitada en Sambá Verá, comparsa histórica de la localidad entrerriana y se pasó por la pista con muy poca ropa y toda la actitud necesaria para transformarse en una de las personalidades más destacadas del Corsódromo.



Modelo, bailarina y licenciada en terapia ocupacional, su nombre empezó a hacerse conocido en el mundo del espectáculo tras correrse el rumor de que estaba saliendo con Fede Bal. Sin embargo, lo que pasó entre ellos no fue más que un contrato comercial para realizar una "falsa boda".

Su primer gran reconocimiento lo consiguió al coronarse como "Mis Princess of the World" en República Checa. Luego quedó seleccionada entre más de 3000 jóvenes para ser bailarina de ShowMatch. Dueña de una belleza deslumbrante, su carrera no para de crecer. Mientras tanto, se divierte en la comparsa de su provincia.