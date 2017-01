Tras dos años de romance, González Oro se separó de su novio

No le resultó fácil gritarle al mundo que estaba en pareja con un periodista. Luego de meditarlo durante muchísimo tiempo, el Negro González Oro se animó a confesar públicamente su amor por un uruguayo: Pablo "Tato" Cabrera. El conductor eligió su cuenta de Instagram para hacer esta sorpresiva y amorosa declaración.



"Estuve revisando en Instagram las fotos que habíamos tenido durante un largo viaje que hemos hecho y se me ocurrió poner esa foto no como un mensaje, sino como una declaración. Lo publiqué sabiendo que se iba a armar el despelote que se armó, porque tiene 300 likes que para mí Instagram es muchísimo. Pero, lo hice también porque tenía ganas yo, porque me lo merezco y se lo merece él también", supo explicar en conductor. Pasaron ocho meses desde que el Negro Oro le declaró públicamente su romance al uruguayo con una tierna foto (aunque su romance comenzó hace dos años).



Luego de vivir un intenso romance, el conductor se separó. ¿Quién habría tomado la decisión? El periodista. Angel de Brito fue el encargado de dar la primicia: "Tato se fue y el Negro no la está pasando muy bien con esta separación. Estaba muy enamorado". Lejos de quedarse en su casa llorando, el conductor armó las valijas y aterrizó en París para despejar su cabeza.

Fuente: Paparazzi